​«Зенит» исключил Ерохина из заявки на РПЛ

«Зенит» исключил полузащитника Александра Ерохина из заявки на чемпионат России. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Стоит сказать, что в четверг, 14 сентября, в России закрывается летнее трансферное окно. Следующий период регистрации новых футболистов наступит зимой.

После семи туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три очка.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Рубина» на выезде.