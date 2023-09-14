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​Карпин допустил, что рассмотрел бы предложение «Спартака»

14 Сентября 2023 • 13:15 Комментировать
Балтика
...
Ростов
16.09 21:15

Тренер Валерий Карпин ответил на вопрос, готов ли он принять российскую команду с более высоким уровнем игроков, чем сейчас в «Ростове». Карпину представили сценарий, при котором зимой его зовут в «Спартак» или «Динамо».

- Не знаю, подумаю… Пять или шесть лет назад я пришёл в «Ростов». У меня есть благодарность и обязательства мои личные – перед Арташесом Владимировичем [президентом «Ростова»], перед клубом. Уходить в средине сезона – ну, не знаю.

Возможно, я даже никогда не уйду из «Ростова». Когда уволят, тогда и уйду, - сказал Карпин в программе «Это футбол, брат!» на YouTube.

Ближайший матч «Ростов» проведёт 16 сентября – против «Балтики».

​Карпин допустил, что покинет «Ростов» до конца года

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин
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