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Агент Михайлова: «Досрочное возвращение в «Зенит» возможно, но есть определённые нюансы»

14 Сентября 2023 • 13:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Василий Голяна, агент полузащитника «Зенита» Ярослава Михайлова, выступающего сейчас за «Оренбург» на правах аренды, высказался о переходе своего клиента в петербургский клуб из «Пари НН».

Ранее сообщалось, что контракт 20-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан на четыре года. По словам агента, петербургский клуб имеет возможность досрочно отозвать Михайлова из аренды в «Оренбурге».

«Будем ли мы довольны возвращением в «Зенит», покажет время. Всё будет зависеть от прогресса Ярослава. Досрочное возвращение возможно, но есть определённые нюансы, о которых я говорить не буду», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Михайлов провёл за «Пари НН» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Ярослав Михайлов Василий Голяна
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