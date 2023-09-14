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«Рубин» подпишет двухлетний контракт с экс-игроком «Бордо»

14 Сентября 2023 • 13:09 Комментировать

Аргентинский полузащитник Валентин Вада, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента, близок к переезду в Российскую премьер-лигу.

Согласно сведениям Sport24, 27-летний хавбек подпишет трудовое соглашение с казанским «Рубином». Контракт южноамериканца с представителем РПЛ будет рассчитан до середины 2025 года. Заработная плата хавбека составит порядка 800 тысяч евро в год.

Ранее Валентин поиграл за такие команды, как «Бордо», «Сент-Этьен», «Альмерия», «Сарагоса» и «Тенерифе».

После семи туров нынешнего сезона РПЛ «Рубин» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице, набрав шесть баллов. Ближайшую игру казанцы проведут с «Зенитом» 17 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин трансферы футбола - лето 2023 Валентин Вада
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