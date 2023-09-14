​В Госдуме обвинили Карпина в действиях, похожих на вражеские

Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на слова рулевого сборной России Валерия Карпина. Последний на днях посоветовал российским футболистам уезжать в иностранные чемпионаты.

Терюшков назвал Карпина эстонцем и сказал, что он разваливает российскую национальную команду. Также депутат сообщил, что считает действия тренера сборной России похожими на вражеские.

«Как эти действия, больше похожие на вражеские, оценивают в РФС, мы можем узнать из ближайших пресс-релизов союза. Очень ответственный и интересный этап в истории российского футбола», - цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Напомним, что во вторник сборная России сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче - 1:1.