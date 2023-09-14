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​В Госдуме обвинили Карпина в действиях, похожих на вражеские

14 Сентября 2023 • 12:54 Комментировать

Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на слова рулевого сборной России Валерия Карпина. Последний на днях посоветовал российским футболистам уезжать в иностранные чемпионаты.

Терюшков назвал Карпина эстонцем и сказал, что он разваливает российскую национальную команду. Также депутат сообщил, что считает действия тренера сборной России похожими на вражеские.

«Как эти действия, больше похожие на вражеские, оценивают в РФС, мы можем узнать из ближайших пресс-релизов союза. Очень ответственный и интересный этап в истории российского футбола», - цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Напомним, что во вторник сборная России сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче - 1:1. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Роман Терюшков
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