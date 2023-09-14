Осинькин: «С «Зенитом» легче конкурировать, чем в прошлые годы»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о нынешнем состоянии петербургского «Зенита».

«С «Зенитом» легче конкурировать, чем в прошлые годы. Команда потеряла такую боевую единицу, как Малком. Шанс у других команд возрастает. Но для меня «Зенит» в любом случае - фаворит», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

После семи туров чемпионата России петербургский коллектив набрал 14 баллов и располагается на втором месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. Напомним, что подопечные Сергея Семака пять раз подряд становились чемпионами России.