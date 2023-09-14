Агент Ренана оценил состояние игрока перед матчем против «Рубина»

Луис Фернандо Гарсия, представитель защитника петербургского «Зенита» Роберта Ренана, оценил состояние игрока перед матчем против «Рубина».

«Сыграет ли Ренан в выходные? Он здоров, похоже, что всё в порядке», — заявил агент футболиста олимпийской сборной Бразилии в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Ренан не выходил на поле в футболке «сине-бело-голубых» больше месяца, проведя в текущем сезоне пять матчей в рамках всех турниров. Следующий поединок «Зенит» сыграет в Казани в воскресенье, 17 сентября.