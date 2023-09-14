​Карпин допустил, что покинет «Ростов» до конца года

Рулевой «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался на тему своего будущего. По словам специалиста, раньше у него было предложение возглавить сборную Армении.

- От Армении было предложение, да. Но я отказался. Потому что есть «Ростов» и есть сборная России, - сказал Карпин в программе «Это футбол, брат!» на YouTube.

- Я знаю, что на Ближнем Востоке задорого интересовались тренером Карпиным… - отметил агент Тимур Гурцкая.

- Интерес какой-то был, но дальше разговор не пошёл, потому что я сказал, что на данный момент я из «Ростова» не могу уходить. Не хочу. Скажу честно. Вот сейчас сентябрь. В ноябре мы ещё поездим-поездим, полетаем-полетаем, без семьи я побуду ещё три недели, потом ещё три недели, и могу сказать: «Всё, ****** [капец]». Плюну, и всё, - заявил Карпин.

Кроме того, Карпин ответил на вопрос, может ли повлиять на его карьеру тот факт, что в следующем году его ребёнок пойдёт в школу в Эстонии.

- Запланировано так, а где мы будем через год, посмотрим.

- Можете ли вы представить, что будете жить в Эстонии, а работать в России?

- Сложно.