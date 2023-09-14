Смородская: У «Краснодара» призрачные шансы на чемпионство

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы «Краснодара» выиграть текущий сезон Премьер-лиги.

«В их чемпионство не верится. Команда молодая, ее начнет трясти. Поэтому у «Краснодара» лишь призрачные шансы на чемпионство», — заявила экс-руководитель «железнодорожников» в интервью «РБ Спорт». Также Смородская выразила надежду на то, что «быки» смогут как можно дольше держаться среди лидеров чемпионата.

Напомним, что подопечные Владимира Ивича после семи туров Премьер-лиги на три очка опережают «Зенит», «Динамо» и «Крылья Советов».