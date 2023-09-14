Московский ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Кристияна Бистровича в калининградскую «Балтику» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. В соглашении прописана опция выкупа.

Бистрович стал игроком «армейского» клуба зимой 2018 года, перебравшись из клуба «Славен Белупо». За время в ЦСКА Кристиян уходил в аренду в «Касымпашу», «Фатих Карагюмрюк», «Лечче» и «Фортуну».

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек не сыграл ни одного матча за ЦСКА.

После семи туров чемпионата России «Балтика» с тремя баллами занимает последнее место в турнирной таблице. Ближайший матч калининградцы сыграют на своем поле с «Ростовом».