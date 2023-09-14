«Оренбург» завершил летнюю трансферную кампанию

Футбольный функционер Вадим Андреев, являющийся спортивным директором «Оренбурга», объявил о завершении летней трансферной кампании клуба.

«Трансферная кампания завершена», - заявил Андреев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Последним летним трансфером «Оренбурга» стал переход полузащитника петербургского «Зенита» Ярослава Михайлова. Игрок будет выступать за команду на правах аренды до завершения текущего сезона.

«Оренбург» неудачно стартовал в новом сезоне РПЛ, набрав пять очков после семи туров. Ближайший матч клуб проведет на выезде против московского «Локомотива».