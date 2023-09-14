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В «Гремио» сообщили о договорённости с «Динамо» по трансферу Бителло эксклюзив

14 Сентября 2023 • 12:15 Комментировать

Технический директор бразильского «Гремио» Дани Фернандес дал комментарий по поводу трансфера полузащитника Бителло в московское «Динамо».

«Действительно, все согласовано между клубами, остаётся только согласование контракта между «Динамо» и игроком», - передает слова функционера корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ сообщалось, что Бителло близок к переходу в стан «бело-голубых». Бразилец в ближайшее время должен пройти медицинский осмотр и подписать трудовое соглашение с московским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Динамо Москва трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Бителло
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