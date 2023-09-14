Технический директор бразильского «Гремио» Дани Фернандес дал комментарий по поводу трансфера полузащитника Бителло в московское «Динамо».

«Действительно, все согласовано между клубами, остаётся только согласование контракта между «Динамо» и игроком», - передает слова функционера корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ сообщалось, что Бителло близок к переходу в стан «бело-голубых». Бразилец в ближайшее время должен пройти медицинский осмотр и подписать трудовое соглашение с московским клубом.

«Успеть до полуночи»: «Динамо» намекнуло на подписание новичка