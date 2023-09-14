Агент: «Арсенич не перейдёт в «Локомотив»

Агент Бранко Хучика в разговоре с журналистами высказался касательно потенциального перехода хорватского защитника Зорана Арсенича в московский «Локомотив».

«Нет, Арсенич не перейдет в «Локомотив», - рассказал агент в интервью «РБ Спорту».

В настоящий момент Арсенич является футболистом «Ракува». В текущем сезоне 29-летний защитник принял участие в 12 поединках за свою команду, в которых отметился одной результативной передачей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость хорвата в 1,8 миллиона евро.

«Железнодорожники» занимают шестое место в таблице РПЛ после семи туров.