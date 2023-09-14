«Успеть до полуночи»: «Динамо» намекнуло на подписание новичка

Пресс-служба столичного «Динамо» намекнула на переход еще одного новичка в последний день летнего трансферного окна. В своих соцсетях «бело-голубые» разместили обложку фильма «Успеть до полуночи».

На картинке вместо лиц актеров размещены лица спортивного директора клуба Желько Бувача и наставника команды Марцела Лички.

Новичком «Динамо» с большой долей вероятности станет бразильский полузащитник Бителло. Ранее в прессе сообщалось, что москвичи близки к оформлению сделки по трансферу 23-летнего футболиста «Гремио». В ближайшее время южноамериканец должен пройти медобследование и подписать контракт.