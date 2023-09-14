«Арсенал» подписал нападающего «Балтики»

Нападающий калининградской «Балтики» Дмитрий Барков продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Об этом рапортует пресс-служба клуба Премьер-лиги.

«Мы благодарим Дмитрия за его вклад в достижение нашей большой цели и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» - говорится в публикации калининградского клуба.

Напомним, что Барков выступал за «Балтику» с лета 2022 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 25 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи. В сезоне-2023/2024 форвард сыграл две встреча за калининградскую команду.