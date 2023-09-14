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«Арсенал» подписал нападающего «Балтики»

14 Сентября 2023 • 11:32 Комментировать

Нападающий калининградской «Балтики» Дмитрий Барков продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Об этом рапортует пресс-служба клуба Премьер-лиги.

«Мы благодарим Дмитрия за его вклад в достижение нашей большой цели и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» - говорится в публикации калининградского клуба.

Напомним, что Барков выступал за «Балтику» с лета 2022 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 25 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи. В сезоне-2023/2024 форвард сыграл две встреча за калининградскую команду.

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