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Агент подтвердил переход Ранджеловича в «Рубин»

14 Сентября 2023 • 11:28 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Василлис Панагиотакис, агент полузащитника «Олимпиакоса» Лазара Ранджеловича, отреагировал на информацию о переходе своего клиента в «Рубин».

Ранее сообщалось, что за трансфер сербского футболиста «Рубин» заплатит более 1,5 миллиона евро.

«Это правда. Лазар действительно переходит в «Рубин», — приводит слова Панагиотакиса Sport24.

Напомним, прошлый сезон Ранджелович провёл в «Урале» на правах аренды, забив за эту команду три мяча и отдав четыре результативные передачи в 28 встречах. Сейчас портал Transfermarkt оценивает сербского футболиста в 2 миллиона евро.

В семи турах текущего розыгрыша чемпионата России «Рубин» набрал шесть очков и сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч казанцы проведут 17 сентября против «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Рубин Лазар Ранджелович трансферы футбола - лето 2023 Василлис Панагиотакис
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