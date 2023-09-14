20-летний защитник московского ЦСКА Егор Носков сменил клубную прописку. Новым местом работы игрока стала ульяновская «Волга».

Как информирует пресс-служба «армейцев», за команду из Ульяновска Носков будет выступать на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

Стоит отметить, что перед трансфером защитник заключил с ЦСКА новый долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2026 года.

Егор присоединился к «армейцам» в декабре 2020 года, перейдя из столичного «Торпедо». За первую команду он провел семь поединков, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.