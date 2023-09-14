Быстров — об Изидоре: «Зенит» — это не «Локомотив»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о переходе нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в петербургский клуб на правах аренды.

По мнению эксперта, успехи 23-летнего француза в новой команде зависят от него самого.

«То, как он выходил на замену в «Локомотиве», обострял, забивал… «Зенит» — это не «Локомотив». Там Кассьерра, Сергеев и всё. К тому же, Изидор может сыграть на краю», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Изидор перешёл в «Зенит» 9 сентября. Сообщалось, что в арендном соглашении предусмотрена опция обязательного выкупа игрока.

В текущем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 6 миллионов евро.