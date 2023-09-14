Бывший игрок «Урала» Ранджелович перейдёт в «Рубин»

Бывший полузащитник «Урала» Лазар Ранджелович, в настоящий момент выступающий за греческий «Олимпиакос», продолжит карьеру в «Рубине».

По информации «Чемпионата», в услугах 26-летнего серба заинтересован главный тренер казанской команды Рашид Рахимов. Отмечается, что сумма трансфера составит более 1,5 миллиона евро.

Напомним, большую часть прошлого сезона Ранджелович провёл на правах аренды в «Урале». Полузащитник принял участие в 28 матчах екатеринбургской команды, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.