Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев: «Абаскаль ещё молод, чтобы работать со взрослыми дядями»

14 Сентября 2023 • 10:25 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказал мнение о работе рулевого «народной команды» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль ещё молод и помощники у него без особого опыта. Чтобы работать со взрослыми дядями, определённый опыт нужен. Абаскаль ещё не искушен большими победами, командами», - передает слова Бояринцева «Чемпионат».

По итогам семи туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал десять баллов и располагается на девятом месте в таблице. Московская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Бояринцев Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
10:45 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил об уходе защитника официально
10:43 · Россия. Премьер-лига
Быстров — об Изидоре: «Зенит» — это не «Локомотив»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Урала» Ранджелович перейдёт в «Рубин»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Абаскаль ещё молод, чтобы работать со взрослыми дядями»
10:19 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» попрощался с Михайловым, ушедшим в «Зенит»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой рассказал, когда планирует вернуться на поле
10:12 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» усилился российским полузащитником официально
10:01 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «В спорных ситуациях мяч оказывается на нашей стороне»
09:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поздравил Олича с днём рождения
09:50 · Россия. Премьер-лига
Дасаев оценил вклад Буффона в футбол
09:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев — о поражении от «Родины»: «Не по игре»
09:26 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев — о работе Абаскаля: «Я этих перестановок в составе не очень понимаю»
09:24 · Россия. Премьер-лига
Черчесов отреагировал на назначение Ромащенко в «Ахмат»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Аленичев назвал главную проблему Абаскаля в «Спартаке»
09:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «У нас с Быстровым нет никакой войны»
Все новости
Рекомендуем