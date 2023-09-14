Бояринцев: «Абаскаль ещё молод, чтобы работать со взрослыми дядями»

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев высказал мнение о работе рулевого «народной команды» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль ещё молод и помощники у него без особого опыта. Чтобы работать со взрослыми дядями, определённый опыт нужен. Абаскаль ещё не искушен большими победами, командами», - передает слова Бояринцева «Чемпионат».

По итогам семи туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал десять баллов и располагается на девятом месте в таблице. Московская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на семь очков.