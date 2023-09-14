«Пари НН» попрощался с Михайловым, ушедшим в «Зенит»

Пресс-служба «Пари НН» опубликовала в социальных сетях пост, посвященный уходу из команды полузащитника Ярослава Михайлова. Хавбек подписал четырехлетний контракт с «Зенитом», но остаток нынешнего сезона проведет в аренде за «Оренбург».

«Благодарим Ярослава за время, проведённое в нашей команде, и желаем ему успешной карьеры. Удачи тебе и продолжай следовать своему девизу! А мы - всегда рядом», - говорится в публикации клуба.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 20-летний полузащитник поучаствовал в шести встречах, не отметившись результативными действиями.