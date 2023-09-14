Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Мостовой рассказал, когда планирует вернуться на поле

14 Сентября 2023 • 10:16 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, когда рассчитывает вернуться на поле после травмы.

Напомним, 25-летний футболист получил повреждение в товарищеском матче против «Сепахана» (4:1), который состоялся 7 сентября.

«Надеюсь, две недели. Может, больше», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Мостовой провёл за «Зенит» шесть матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

После семи туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 17 сентября против «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
10:45 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил об уходе защитника официально
10:43 · Россия. Премьер-лига
Быстров — об Изидоре: «Зенит» — это не «Локомотив»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Урала» Ранджелович перейдёт в «Рубин»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Абаскаль ещё молод, чтобы работать со взрослыми дядями»
10:19 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» попрощался с Михайловым, ушедшим в «Зенит»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой рассказал, когда планирует вернуться на поле
10:12 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» усилился российским полузащитником официально
10:01 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «В спорных ситуациях мяч оказывается на нашей стороне»
09:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поздравил Олича с днём рождения
09:50 · Россия. Премьер-лига
Дасаев оценил вклад Буффона в футбол
09:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев — о поражении от «Родины»: «Не по игре»
09:26 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев — о работе Абаскаля: «Я этих перестановок в составе не очень понимаю»
09:24 · Россия. Премьер-лига
Черчесов отреагировал на назначение Ромащенко в «Ахмат»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Аленичев назвал главную проблему Абаскаля в «Спартаке»
09:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «У нас с Быстровым нет никакой войны»
Все новости
Рекомендуем