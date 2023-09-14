Андрей Мостовой рассказал, когда планирует вернуться на поле

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, когда рассчитывает вернуться на поле после травмы.

Напомним, 25-летний футболист получил повреждение в товарищеском матче против «Сепахана» (4:1), который состоялся 7 сентября.

«Надеюсь, две недели. Может, больше», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Мостовой провёл за «Зенит» шесть матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

После семи туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут 17 сентября против «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.