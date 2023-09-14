Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов заключил трудовое соглашение с петербургским «Зенитом». Об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых». Трудовой договор игрока рассчитан на четыре года. При этом нынешний сезон хавбек проведет на правах аренды за «Оренбург».

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Ярослава Михайлова с возвращением в родной клуб и желает удачи в текущем сезоне вместе с «Оренбургом»!» - говорится в публикации «Зенита» в социальных сетях.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России Михайлов провел шесть матчей, в которых не отметился голевыми действиями.