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«Зенит» усилился российским полузащитником официально

14 Сентября 2023 • 10:12 Комментировать

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов заключил трудовое соглашение с петербургским «Зенитом». Об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых». Трудовой договор игрока рассчитан на четыре года. При этом нынешний сезон хавбек проведет на правах аренды за «Оренбург».

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Ярослава Михайлова с возвращением в родной клуб и желает удачи в текущем сезоне вместе с «Оренбургом»!» - говорится в публикации «Зенита» в социальных сетях.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России Михайлов провел шесть матчей, в которых не отметился голевыми действиями.

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