Осинькин: «В спорных ситуациях мяч оказывается на нашей стороне»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об удаче самарской команды.

Специалист отметил, что в прошлом сезоне «Крыльям Советов» часто не везло, однако в текущем — мяч регулярно оказывается на стороне самарцев в спорных ситуациях.

«В прошлом году удача не всегда была на нашей стороне, мяч иногда просто не залетал в ворота. В этом сезоне в спорных ситуациях мяч оказывается на нашей стороне. Хотя и это бывает не всегда», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

В семи турах текущего розыгрыша чемпионата России «Крылья Советов» набрали 14 очков и сейчас занимают третью строчку в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Осинькина проведёт 16 сентября против ЦСКА. Начало — в 14:00 по московскому времени.