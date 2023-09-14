ЦСКА поздравил Олича с днём рождения

Пресс-служба московского ЦСКА поздравила с днем рождения бывшего нападающего команды Ивицу Олича. Сегодня, 14 сентября, хорвату исполнилось 44 года.

«Поздравляем с днём рождения Ивицу Олича! Трёхкратному чемпиону России и обладателю Кубка УЕФА в составе «красно-синих» сегодня исполняется 44 года!» - гласит сообщение в телеграм-канале «армейского» клуба.

Напомним, что Ивица защищал цвета московского коллектива с 2003 по 2006 год. Кроме того, с марта по июнь 2021 года хорват занимал пост главного тренера ЦСКА.

В нынешнем розыгрыше РПЛ «армейцы» с 11 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.