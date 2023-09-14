Дасаев оценил вклад Буффона в футбол

Экс-голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о легендарном итальянском голкипере Джанлуиджи Буффоне, недавно объявившем о завершении карьеры.

«Буффон сделал огромный вклад в футбол, он великий вратарь. Всегда кто‑то когда‑то заканчивает, в футболе время не вечно. Джанлуиджи почувствовал, что ему пора завершить карьеру», - цитирует Дасаева «Матч ТВ».

Напомним, что Буффон объявил об уходе из футбола в возрасте 45 лет. За свою карьеру он поиграл в «Парме», туринском «Ювентусе» и французском «ПСЖ». За сборную Италии Джанлуиджи провел 176 поединков.