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Черчесов отреагировал на назначение Ромащенко в «Ахмат»

14 Сентября 2023 • 09:24 Комментировать

Экс-наставник венгерского «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов дал комментарий касательно назначения своего бывшего помощника Мирослава Ромащенко на пост главного тренера грозненского «Ахмата».

«Мы многое прошли вместе за последние годы. Раз Мирослав принял такое решение, значит, был к этому внутренне готов. Можно только пожелать ему удачи в новой роли. И поддержать», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ромащенко трудился в тренерском штабе Черчесова на протяжении 14 лет. Пост наставника «Ахмата» он занял в середине прошлого месяца. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Станислав Черчесов Ахмат
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