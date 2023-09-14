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Аленичев назвал главную проблему Абаскаля в «Спартаке»

14 Сентября 2023 • 09:17 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартак» Дмитрий Аленичев высказался о том, с чем связана нестабильная игра «красно-белых» в нынешнем сезоне.

«Задача тренера, как бы банально ни звучало, угадать с составом. Видимо, у Абаскаля это пока не получается. Об этом многие говорят - и я согласен с болельщиками», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «красно-белые» занимают лишь девятое место после семи туров. В активе подопечных Гильермо Абаскаля десять набранных баллов.

Следующий поединок в чемпионате страны спартаковцы проведут против «Сочи». Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 16 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев Гильермо Абаскаль
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