Кечинов отреагировал на слова Карпина о российском футболе

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина о том, что российским футболистам нужно уезжать в Европу.

«Он говорит о том, что наш чемпионат деградирует, в нем футболисты не растут. Карпин это и хотел сказать. Наш чемпионат - слабый, даже тот же турецкий сейчас гораздо сильнее РПЛ», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В конце 2022 года активно обсуждался вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.