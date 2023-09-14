ЦСКА отдал Бистровича в аренду клубу РПЛ

Хавбек московского ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в другом российском клубе - «Пари НН», об этом рапортуют журналисты Transfermarkt.

Согласно сведениям источника, стороны подписали арендное соглашение, которое будет рассчитано до завершения нынешнего сезона.

Напомним, что в прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды за итальянский «Лечче» и нидерландскую «Фортуну».

После семи туров чемпионата России нижегородский коллектив набрал десять баллов и занимает десятую позицию в таблице. Ближайший матч команда сыграет против московского «Динамо» 15 сентября.