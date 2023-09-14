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Агент Гайча высказался о возможном переходе игрока в «Ризеспор» эксклюзив

14 Сентября 2023 • 01:51 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
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16.09 14:00

Агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Ризеспор».

Как стало известно в среду, 24-летний футболист должен в скором времени пополнить ряды турецкого клуба.

«Да, всё верно. Адольфо отправляется в Турцию», – заявил в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» представитель аргентинца.

Адольфо Гайч принял участие в семи матчах ЦСКА в текущей кампании, записав себе в актив одну результативную передачу. В общей сложности на счету форварда три забитых мяча и четыре голевых паса в 37 поединках за московский коллектив.

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ЦСКА Москва Ризеспор Адольфо Гайч трансферы футбола - лето 2023
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