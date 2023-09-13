Голкипер «Краснодара» Сафонов - об уходе в другой клуб РПЛ: Думаю, что это вопрос цены

Гоклипер футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов высказался о возможном трансфере в другой клуб РПЛ.

Вратарь считает, что это вопрос цены, ведь если будет предложение в размере 50 миллионов евро, то руководство «быков», возможно, примет его.

«Если сильно тебя хочет какой-то клуб, то он предлагает завышенную стоимость и твоя команда думает, что можно и продать», - заявил Сафонов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Контракт 24-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов евро.