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​Глушаков прокомментировал информацию о том, что он не сыграл в матче памяти Цымбаларя из-за условия Карреры

13 Сентября 2023 • 22:55 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что в матче памяти Ильи Цымбаларя на минувших выходных Денис Глушаков не сыграл из-за Массимо Карреры. Сообщалось, что экс-тренер «Спартака» сказал организаторам, что они должны сделать выбор между ним и Глушаковым.

На вопрос об этой информации ответил сам Глушаков.

«Спрашивайте у того, кто опубликовал эту информацию. Я не в курсе», - цитирует Глушакова Sport24.

Стоит сказать, что в своё время между Глушаковым и Каррерой имелся конфликт, когда они представляли «Спартак». Тренер даже отстранял футболиста от первой команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Цымбаларь Денис Глушаков Массимо Каррера
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