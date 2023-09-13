​Глушаков прокомментировал информацию о том, что он не сыграл в матче памяти Цымбаларя из-за условия Карреры

В прессе появилась информация о том, что в матче памяти Ильи Цымбаларя на минувших выходных Денис Глушаков не сыграл из-за Массимо Карреры. Сообщалось, что экс-тренер «Спартака» сказал организаторам, что они должны сделать выбор между ним и Глушаковым.

На вопрос об этой информации ответил сам Глушаков.

«Спрашивайте у того, кто опубликовал эту информацию. Я не в курсе», - цитирует Глушакова Sport24.

Стоит сказать, что в своё время между Глушаковым и Каррерой имелся конфликт, когда они представляли «Спартак». Тренер даже отстранял футболиста от первой команды.