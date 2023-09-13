Форварда «Войводины» Чумича не будет в «Рубине»

Президент «Войводины» Драголюб Збилич заявил, что сербский клуб отказался продавать в казанский «Рубин» нападающего Николу Чумича за 1,5 миллиона евро.

«Информация о том, что Чумич переходит в «Рубин», не соответствует действительности. Единогласным решением совета директоров предложение российского клуба было отклонено», - приводит слова Збилича Sportski Žurnal.

Контракт 24-летнего серба с «Войводиной» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,8 миллионов евро.

В текущем сезоне Чурич принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.