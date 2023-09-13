Булыкин считает, что клубам РПЛ нужно сократить зарплатные ведомости

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что клубам Российской премьер-лиги необходимо сократить зарплатные ведомости в условиях отсутствия еврокубков.

Экс-игрок сборной России считает, что есть ряд больших клубов, которые постоянно выигрывают, однако в тех чемпионатах уже доказали, что деньги не главное.

«Понятно, что у нас много денег тратится не на футбол, а на людей, которые около него. Но этим уже должны заниматься другие органы, которые заботятся о том, куда тратятся средства государства», - приводит слова Булыкина «Газета.Ру».