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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин считает, что клубам РПЛ нужно сократить зарплатные ведомости

13 Сентября 2023 • 22:24 Комментировать

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что клубам Российской премьер-лиги необходимо сократить зарплатные ведомости в условиях отсутствия еврокубков.

Экс-игрок сборной России считает, что есть ряд больших клубов, которые постоянно выигрывают, однако в тех чемпионатах уже доказали, что деньги не главное.

«Понятно, что у нас много денег тратится не на футбол, а на людей, которые около него. Но этим уже должны заниматься другие органы, которые заботятся о том, куда тратятся средства государства», - приводит слова Булыкина «Газета.Ру». 

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин
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