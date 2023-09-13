Вахания оценил старт сезона в исполнении «Ростова»

Защитник «Ростова» Илья Вахания оценил старт нынешнего сезона Премьер-лиги в исполнении подопечных Валерия Карпина.

«В каждой игре, в которой мы проваливались, что-то шло не так. В одном матче один недочёт, во втором – другой. Пытаемся наладить игру в обороне. Наверное, у нас совсем молодой состав в защите, поэтому пока много пропускаем», – заявил игрок клуба РПЛ в интервью «РБ Спорт». Также защитник выразил уверенность, что «Ростов» сможет выправить ситуацию, если будет прибавлять от матча к матчу.

Напомним, что после семи туров «жёлто-синие» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав семь очков.