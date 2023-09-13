Булыкин рассказал, как можно изменить ситуацию в отечественном футболе

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ситуации в российском футболе и о том, как сделать его более эффективным.

Экс-игрок сборной России считает, что нужно убрать большие зарплаты и сделать бонусную систему, тогда игроки получат дополнительную мотивацию.

«И все будут в плюсе, даже государство, которое тратит деньги на спорт. Оно тоже сократит свои вливания, потому что ну очень неэффективно используются те деньги, которые тратятся на футболистов», - заявил Булыкин в разговоре с «Газета.Ру».

Напомним, что сейчас в топ-чемпионтах Европы выступают только четыре российских футболиста (Арсен Захарян, Александр Головин, Алексей Миранчук и Далер Кузяев).