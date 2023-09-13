Зарема высказалась о совете Карпина российским игрокам уезжать из РПЛ

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина, который после ничьей в товарищеском матче против сборной Катара (1:1) дал совет российским игрокам уезжать из РПЛ, если у них есть такая возможность.
«Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», - приводит слова Салиховой «РИА Новости».
Напомним, что Карпин оценил разницу в физической подготовке Александра Головина, который играет в «Монако», и другими игроками национальной сборной России.
Бывший вице-президент «Лукойла» стал одним из немногих российских олигархов, в отношении которых почему-то не были введены санкции Евросоюза и США. Возможно, Федуну удалось избежать санкций из-за поставок топлива в Украину: «Лукойл» делал это через множество европейских фирм-прокладок. Так что украинские танки и другая бронетехника заправлялись лукойловской соляркой. И в этом большая заслуга лично Федуна — именно он выстраивал схемы поставок, за что и угодил в кремлевский список «спонсоров ВСУ».
Пристанищем Федуна и его супруги Заремы Салиховой стало местечко Болье-сюр-Мер во Франции, расположенное на Лазурном берегу. Федуну принадлежит вилла под названием LA PATULA стоимостью 14 млн евро.
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Хватит про Зарему писать, редакция.
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