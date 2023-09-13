Зарема высказалась о совете Карпина российским игрокам уезжать из РПЛ

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина, который после ничьей в товарищеском матче против сборной Катара (1:1) дал совет российским игрокам уезжать из РПЛ, если у них есть такая возможность.

«Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», - приводит слова Салиховой «РИА Новости».

Напомним, что Карпин оценил разницу в физической подготовке Александра Головина, который играет в «Монако», и другими игроками национальной сборной России.