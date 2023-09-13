Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зарема высказалась о совете Карпина российским игрокам уезжать из РПЛ

13 Сентября 2023 • 22:07 Комментировать (2)

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина, который после ничьей в товарищеском матче против сборной Катара (1:1) дал совет российским игрокам уезжать из РПЛ, если у них есть такая возможность.

«Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», - приводит слова Салиховой «РИА Новости».

Напомним, что Карпин оценил разницу в физической подготовке Александра Головина, который играет в «Монако», и другими игроками национальной сборной России. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
TEREX
13 Сентября 2023 в 22:25
уберите это непотребство наконец то ... ))
9Orlov 9
13 Сентября 2023 в 22:20
Олигарх подряд пропустил несколько домашних матчей московского«Спартака» — клуба, который принадлежал ему 18 лет — хотя до этого практически не «прогуливал» игры. Давно уже не горит свет и в поместье Федуна в Серебряном бору. По слухам, роскошный дом скоро будет выставлен на продажу.
Бывший вице-президент «Лукойла» стал одним из немногих российских олигархов, в отношении которых почему-то не были введены санкции Евросоюза и США. Возможно, Федуну удалось избежать санкций из-за поставок топлива в Украину: «Лукойл» делал это через множество европейских фирм-прокладок. Так что украинские танки и другая бронетехника заправлялись лукойловской соляркой. И в этом большая заслуга лично Федуна — именно он выстраивал схемы поставок, за что и угодил в кремлевский список «спонсоров ВСУ».
Пристанищем Федуна и его супруги Заремы Салиховой стало местечко Болье-сюр-Мер во Франции, расположенное на Лазурном берегу. Федуну принадлежит вилла под названием LA PATULA стоимостью 14 млн евро.

****************************************************************************
Хватит про Зарему писать, редакция.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
22:55 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков прокомментировал информацию о том, что он не сыграл в матче памяти Цымбаларя из-за условия Карреры
22:50 · Россия. Премьер-лига
Форварда «Войводины» Чумича не будет в «Рубине»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Личка - о чемпионстве «Динамо»: «Будем делать всё возможное, чтобы прервать чёрную полосу»
22:24 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что клубам РПЛ нужно сократить зарплатные ведомости
22:17 · Россия. Премьер-лига
Вахания оценил старт сезона в исполнении «Ростова»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, как можно изменить ситуацию в отечественном футболе
22:07 · Россия. Премьер-лига
Зарема высказалась о совете Карпина российским игрокам уезжать из РПЛ 2
22:00 · Россия. Премьер-лига
Вахания назвал Мальдини кумиром детства
21:59 · Россия. Премьер-лига
​Личка: «Майстрович начнёт тренироваться в команде на сборах в январе»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Фомин и Гагнидзе не помогут «Динамо» в матче с «Пари НН»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Нельзя сказать, что Изидор — замена Малкому»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Кечинов назвал российских футболистов, которые могут отправиться в европейские клубы
21:48 · Россия. Премьер-лига
​Личка оценил старт «Динамо» в новом сезоне
21:42 · Россия. Премьер-лига
​Личка: «Лучше Бальбуэне и Карраскалю пропустить одну игру»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Каррера рассказал, запрещал ли он Глушакову участвовать в матче легенд «Спартака» со сборной мира
Все новости
Рекомендуем