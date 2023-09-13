Вахания назвал Мальдини кумиром детства

Защитник сборной России и «Ростова» Илья Вахания назвал любимых футболистов своего детства.

«Мне всегда нравилась игра защитников. Например, Паоло Мальдини. Была футболка Гаттузо. В детстве очень нравился «Милан», – рассказал футболист «жёлто-синих», чьи слова приводит «РБ Спорт». По словам Вахании, из игроков РПЛ для него выделялись Доменико Кришито, Александр Анюков и Андрей Аршавин, несмотря на его атакующую позицию на поле.

Напомним, что Вахания присоединился к «Ростову» в июле текущего года. В семи матчах в рамках всех турниров защитник забил один гол при одной результативной передаче.