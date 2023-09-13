Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичке питерского клуба Вильсоне Изидоре.

Специалист считает француза талантливым игроком и считает его переход хорошим усилением в атаку, к тому же он может сыграть справа, и слева, и в центре.

«Нам важно было найти или нападающего, или игрока, способного заменить Малкома. Нельзя сказать, что Изидор — замена Малкому, но это точно усиление атакующего потенциала», — цитирует Семака телеграм-канал «СБГ Мысли Вслух».

Напомним, что Изидор, который принадлежит «Локомотиву», будет выступать за «Зенит» на правах аренды до конца нынешнего сезона.