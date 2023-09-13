Каррера рассказал, запрещал ли он Глушакову участвовать в матче легенд «Спартака» со сборной мира

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на информацию, согласно который он выступил против участия Дениса Глушакова в матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Я не организатор матча. Такого не было, это неправда, о чем вы говорите. Я приехал в Россию, чтобы быть тренером команды», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Ранее легенды «Спартака» одержали победу над сборной мира со счетом 2:1. Отметим, что Каррера был одним из наставников сборной мира вместе с Юрием Сёминым.

Напомним, в последние месяцы работы в «Спартаке» у Карреры произошел конфликт с Глушаковым, которого он отправил в дубль.

Каррера сказал: «Либо он, либо я» - Журналист объяснил, почему Глушаков не участвовал в матче памяти Цымбаларя