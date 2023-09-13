Вахания: Осипенко, Глебов и Комличенко могут составить конкуренцию бразильцам «Зенита»

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания оценил уровень нескольких лидеров команды.

«Мастерство Глебова, Осипенко и Комличенко на поле сразу видно, это топовый уровень, лидеры команды, крутые футболисты. Все эти футболисты могли бы как минимум составить конкуренцию бразильцам в «Зените», — заявил игрок «жёлто-синих» в интервью «РБ Спорт». Тем не менее, по словам Вахании, названные им футболисты помогали ему с адаптацией на футбольном поле.

Напомним, что после семи туров Российской премьер-лиги «Ростов» находится на 11-м месте в турнирной таблице, набрав семь очков.