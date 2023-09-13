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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Камоцци: Россия не заслуживает такого обращения

13 Сентября 2023 • 21:30 Комментировать

Известный футбольный функционер Франко Камоцци дал комментарий по поводу ситуации, в которой оказался российский футбол.

Напомним, что в настоящий момент российские клубы и сборные не принимают участие в официальных соревнованиях из-за санкций, которые ввели УЕФА и ФИФА.

«Для российского футбола сейчас наступили очень тяжёлые времена. Я надеюсь, что скоро всё изменится, потому что вы не заслуживаете такого обращения. В РПЛ сейчас не хватает настоящей конкуренции», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что Франко Камоцци в своё время работал советником Леонида Федуна в «Спартаке».

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Евро-Футбол.Ру,
Франко Камоцци
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