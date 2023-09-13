​Камоцци: Россия не заслуживает такого обращения

Известный футбольный функционер Франко Камоцци дал комментарий по поводу ситуации, в которой оказался российский футбол.

Напомним, что в настоящий момент российские клубы и сборные не принимают участие в официальных соревнованиях из-за санкций, которые ввели УЕФА и ФИФА.

«Для российского футбола сейчас наступили очень тяжёлые времена. Я надеюсь, что скоро всё изменится, потому что вы не заслуживаете такого обращения. В РПЛ сейчас не хватает настоящей конкуренции», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что Франко Камоцци в своё время работал советником Леонида Федуна в «Спартаке».