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​Каррера сказал: «Либо он, либо я» - Журналист объяснил, почему Глушаков не участвовал в матче памяти Цымбаларя

13 Сентября 2023 • 20:57 Комментировать

На прошлой неделе на «Открытие Арене» проходил матч между легендами «Спартака» и сборной мира. Игра была посвящена памяти легендарного Ильи Цымбаларя. Журналист Максим Алланазаров сообщил о том, что экс-капитан «красно-белых» Денис Глушаков не поучаствовал в игре из-за Массимо Карреры.

«Говорят, когда Массимо узнал, что Глушак будет на поле, то сказал организаторам: «Либо он, либо я». В итоге Массимо на игре был, а Глушак нет», - написал журналист в своём телеграм-канале «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

Стоит сказать, что в своё время между Массимо Каррерой и Денисом Глушаковым имелся конфликт в «Спартаке». Тренер даже отстранял футболиста от первой команды.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Массимо Каррера
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