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«Ростов» усилился игроком «Зенита» официально

13 Сентября 2023 • 20:55 Комментировать
Балтика
...
Ростов
16.09 21:15

Центральный защитник Илья Кирш проведёт текущий сезон в «Ростове». Донской клуб арендовал 18-летнего футболиста у «Зенита».

«Приветствуем Илью в «Ростове» и желаем хорошей игры», — написала пресс-служба ростовской команды.

В текущем сезоне Кирш принял участие в шести матчах в составе «Зенита-2» и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор защитника с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Кирша составляет 150 тысяч евро.  

16 сентября «Ростов» встретится с «Балтикой» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

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