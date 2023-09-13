Центральный защитник Илья Кирш проведёт текущий сезон в «Ростове». Донской клуб арендовал 18-летнего футболиста у «Зенита».
«Приветствуем Илью в «Ростове» и желаем хорошей игры», — написала пресс-служба ростовской команды.
В текущем сезоне Кирш принял участие в шести матчах в составе «Зенита-2» и не отметился результативными действиями.
Трудовой договор защитника с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Кирша составляет 150 тысяч евро.
16 сентября «Ростов» встретится с «Балтикой» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.
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