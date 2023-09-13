Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев сможет помочь своей команде в предстоящем матче против «Оренбурга»

Напомним, 18-летний футболист получил травму в товарищеской игре между сборной России и олимпийской командой Египта (1:2).

Как сообщает «Матч ТВ», повреждение не помешает Пиняеву сыграть с «Оренбургом» в рамках матча восьмого тура Российской премьер-лиги.

Встреча «Локомотива» и «Оренбурга» состоится 17 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Пиняев появился на поле в десяти матчах в составе «Локомотива», отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три ассиста.