​Глушаков высказался о своём будущем

Полузащитник Денис Глушаков до сих пор не имеет клубной прописки. Футболист ответил на вопрос, рассчитывает ли он на что-то большее, чем выступления в Медиалиге.

«Посмотрим, ещё время есть. Начнутся игры, отставки какие-то пойдут, ещё что-то. Посмотрим, время покажет. Пока не могу ничего сказать», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Также Глушаков ответил, есть ли у него какие-то предложения на текущий момент.

«Есть какие-то, но будет видно. Посмотрим», - сказал 36-летний футболист.

Что касается информации о возможном переходе в «Торпедо», то Глушаков назвал её слухами.

Напомним, что по завершению сезона 2022/2023 у Дениса Глушакова истёк срок контракта с «Пари НН».