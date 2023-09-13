Наумов: «Переход Изидора в «Зенит» — потеря для «Локомотива»

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе Вильсона Изидора в «Зенит».

«Переход Изидора в «Зенит» — потеря для «Локомотива». Вильсон хочет играть, он умеет это делать, главное — желание. К сожалению, он не всегда проявлял это желание в стане «железнодорожников», поэтому проводил некоторые матчи блекло», — заявил экс-руководитель «железнодорожников» в интервью Metaratings.ru. По его мнению, эта сделка стала неплохой для «Локомотива», поскольку в последнее время футболист сидел на скамейке запасных, желая покинуть московский клуб.

Напомним, что Вильсон Изидор присоединился к «Зениту» на правах аренды с правом выкупа. Французский нападающий взял в новом коллективе 10-й номер.