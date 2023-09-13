​Бителло уже в Москве

Полузащитник Бителло переходит из «Гремио» в «Динамо». 23-летний футболист уже прилетел в Москву для завершения трансфера. Об этом на своих страницах рассказывает Sport24.

Ранее появлялась информация о том, что Бителло пройдёт медицинское обследование в четверг. После этого, если проблем выявлено не будет, бразилец заключит трудовое соглашение с «бело-голубыми».

«Динамо» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Марцела Лички проведёт 15 сентября – против «Пари НН» дома.