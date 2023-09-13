Булыкин: От игры россиян в Европе будет польза для сборной

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал совет Валерия Карпина об отъезде футболистов в европейские чемпионаты.

«Если у нас не будут такие большие зарплаты, то будут все уезжать и прогрессировать. От этого будет польза и сборной России, и футболистам, потому что придётся напрягаться, а не сидеть на скамейке за большие деньги», — рассказал экс-форвард «Локомотива» и «Аякса» в интервью «Чемпионату».

По его мнению, нужно сравнить отечественный подход с игроками из Хорватии, Бельгии и многих стран Европы. Футболисты из этих стран, по словам эксперта, прогрессируют, выступая за рубежом.

Напомним, что сборная России и клубы РПЛ отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.